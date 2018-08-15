В Пензе выставили на продажу квартиру с бабушкой

Житель Пензы выставил на продажу квартиру вместе с проживающей там старушкой. Соответствующее объявление было размещено на одном из городских сайтов.

Мужчина по имени Дмитрий предложил купить у него двухкомнатную квартиру за цену, которая на 500 тысяч рублей ниже рыночной. Скидку горожанин решил сделать в связи с тем, что там проживает 81-летняя пенсионерка. По словам продавца, выписать ее нельзя, остается только ждать, когда бабушка «уйдет самостоятельно». Если это случится рано, покупатель сорвет «джекпот», отметил владелец жилья.

Стилистика объявления вызвала возмущение пользователей социальных сетей, на момент написания новости оно было удалено с сайта. Между тем, в Росреестре отметили, что подобные сделки с обременением в виде лиц, проживающих на праве постоянного пользования жилым помещением, считаются законными, если об этом известно продавцу на момент осуществления купли-продажи. В полиции повода для своего вмешательства в данной истории не усмотрели, пишет «Российская газета».