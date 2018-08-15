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В Пензе выставили на продажу квартиру с бабушкой

15 августа 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Пензе выставили на продажу квартиру с бабушкой
фото: globallookpress.com

Житель Пензы выставил на продажу квартиру вместе с проживающей там старушкой. Соответствующее объявление было размещено на одном из городских сайтов.

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Стилистика объявления вызвала возмущение пользователей социальных сетей, на момент написания новости оно было удалено с сайта. Между тем, в Росреестре отметили, что подобные сделки с обременением в виде лиц, проживающих на праве постоянного пользования жилым помещением, считаются законными, если об этом известно продавцу на момент осуществления купли-продажи. В полиции повода для своего вмешательства в данной истории не усмотрели, пишет «Российская газета».

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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