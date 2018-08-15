Подготовить ребенка к школе стало дороже на 23%

По сравнению с прошлым годом средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23%. Сумма одного похода в магазин составила 2,1 тысячи рублей.

По данным Сбербанка, дороже всего обходится школьная форма – 1800 рублей, детские брюки 1400 рублей, рюкзак – 930, блузка – 670. На 77% подорожали футболки, средний чек составляет 390 рублей. Настольные лампы на 42% - 330 рублей.

Как сообщают «Известия», больше всего тратят на школьные принадлежности жители Магаданской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областей. В этих регионах средний чек превышал 3,5 тысяч рублей.

Ранее поступало предложение ввести фиксированную цену на форму, передает kp.ru. Предполагается, что школьная форма для учеников младших классов будет стоить 3 тысячи рублей, 4 тысячи – для старшеклассников. Отмечается, что для слабозащищённых слоев населения будет разработан отдельный доход.