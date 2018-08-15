Жителей Подмосковья предупреждают о шквалистом ветре, грозе и граде
15 августа 2018, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие часы на Московскую область могут обрушиться грозы, шквалистый ветер и град. Жителей Подмосковья предупреждают о резком ухудшении погоды и призывают быть максимально осторожными.
В региональном управлении МЧС отметили, что через час-два порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Подобные условия сохранятся в течение грядущих суток.
Как отмечает m24.ru, специалисты не рекомендуют покидать помещения во время грозы. Не следует укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, поскольку они могут упасть. Жителей и гостей Московской области просят сегодня обходить стороной водоемы и не рыбачить.
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