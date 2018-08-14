В Ростовской области идут внеплановые проверки клиник пластической хирургии
14 августа 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Ростовской области проводятся внеплановые проверки клиник пластической хирургии. В связи с этим клиники начали массово сдавать лицензии, сообщила пресс-служба регионального Росздравнадзора.
Узнав о проведении внеплановых проверок, около 20 медицинских организаций Ростовской области внезапно передумали заниматься пластической хирургией и сдали свои лицензии на этот вид деятельности.
В тех же клиниках, которые все же отважились пройти проверку, были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. В частности, это касалось нарушения условий хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Специалисты Росздравнадзора Ростовской области составили 24 протокола об административном правонарушении по результатам внеплановых проверок региональных клиник пластической хирургии. Кроме того, было составлено три протокола в связи с конфликтом интересов. Как пояснили проверяющие, их составили по выявленным фактам приобретения пациентками грудных имплантов для проведения операций у своих лечащих врачей, сообщает «Юга.ру».
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