В Ростовской области идут внеплановые проверки клиник пластической хирургии

В Ростовской области проводятся внеплановые проверки клиник пластической хирургии. В связи с этим клиники начали массово сдавать лицензии, сообщила пресс-служба регионального Росздравнадзора.

Узнав о проведении внеплановых проверок, около 20 медицинских организаций Ростовской области внезапно передумали заниматься пластической хирургией и сдали свои лицензии на этот вид деятельности.

В тех же клиниках, которые все же отважились пройти проверку, были выявлены грубые нарушения лицензионных требований. В частности, это касалось нарушения условий хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Специалисты Росздравнадзора Ростовской области составили 24 протокола об административном правонарушении по результатам внеплановых проверок региональных клиник пластической хирургии. Кроме того, было составлено три протокола в связи с конфликтом интересов. Как пояснили проверяющие, их составили по выявленным фактам приобретения пациентками грудных имплантов для проведения операций у своих лечащих врачей, сообщает «Юга.ру».