В Клину скоро переселят людей из аварийного жилья

В Клину построили дом для людей, которые живут в аварийном жилье. Зданию уже выдали заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации.

Дом расположен на Лесной улице в Решетникове. В нем пять этажей и восемьдесят квартир. В пятьдесят три из них переедут люди из ветхих и аварийных домов, передает сайт Подмосковье сегодня.