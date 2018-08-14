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В Красногорске ко дню города планируют открыть музыкальную школу
14 августа 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкальную школу в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск собираются открыть ко Дню города. Он состоится 22 сентября.
Школа состоит из трех этажей. Также она оборудована пандусами и лифтом для детей-инвалидов, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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