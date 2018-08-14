В Красногорске ко дню города планируют открыть музыкальную школу

Музыкальную школу в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск собираются открыть ко Дню города. Он состоится 22 сентября.

Школа состоит из трех этажей. Также она оборудована пандусами и лифтом для детей-инвалидов, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.