«Офонаревший» глава района

Скандал с главой Оленинского района Тверской области Олегом Дубовым стал известен всей стране. Об этом рассказал даже Первый канал и не просто сообщил, а сделал целую передачу с приглашением в студию участников конфликта, включая чиновника.

Суть в том, что Дубов помпезно открывал в сёлах района «линии уличного освещения», а проще говоря, фонари. Причем все было, как положено – торжественные речи, шарики и разрезание красной ленточки! Но в деревне Холмец у него произошел диалог на повышенных тонах с присутствующими жителями. И разрезание ленты пришлось отменить. Дубов просто включил свет («лампочку Ильича» в 21 веке) и уехал. Не секрет, что из Тверской в области многие более-менее молодые и энергичные люди отправляются работать в другие регионы или в столицу, но продолжают регулярно навещать оставшихся на малой родине родственников. Это типичная картина для депресси́вного региона.

Центральные СМИ и небольшая горстка независимых местных блогеров и журналистов обвинила Дубова в том, что он во время включения фонарей ругался матом, обзывал людей, а затем применил к их родственникам репрессии. Местные СМИ, само собой, заявили о заказном характере этих публикаций и встали на сторону главы.

Но самое интересное: сам Олег Дубов, называя все это «заказухой и мини – майданом», намекнул в соцсетях, что теперь село Холмец может не получить преференций, в отличие от других поселений.

В интервью различным СМИ Олег Игоревич, отрицая, что ругался матом, прямо сказал: « Я не говорил оппоненту «Лысый урод», а сказал «Пьяный урод».

И в соцсетях его выражения били наотмашь: «Гопота», «уроды».

Впрочем, такой лексикон главы района Дубова никого не удивляет. Пять лет назад он в своем микроблоге назвал одного из журналистов человеком нетрадиционной ориентации. Только одним словом. Тем самым. И спокойно сказал, что «Это мой частный Твиттер, я написал это в адрес журналиста не в СМИ, а в соцсети, так что, полагаю, это мое частное дело, не связанное с должностью». Комментарии излишни.

А знаете, что беспокоит в этой ситуации самого Дубова больше всего? Процитируем:

- Кампания была мощная, она запомнилась и оставила федеральный резонанс. Не думаю, что после окончания полномочий (2020 год), или до этого времени, я смогу претендовать на сколько-нибудь значимую должность, а тем более участвовать в выборах, например, ЗакСобрания, что я планировал в 2021 году.

Возмущенные жители села Холмец написали письмо в адрес губернатора Игоря Рудени.

Ответ главы района селян озадачил. Цитируем губернатора:

– Есть чиновники назначаемые, а есть выбираемые. К последним нужно относиться более аккуратно и осторожно. Так что мы будем разбираться, смотреть. Мы считаем, что главы районов – представители населения, которое выбирает.

Надо, однако, отметить, что Олег Дубов в должности главы Оленинского района пасет его жителей аж с 1996 года. В 2015 году, после отмены прямых выборов, он был переизбран не населением, а собранием депутатов. При этом председателем собрания депутатов является его жена Татьяна Дубова. В этом случае затруднительно говорить, что Дубов является представителем народа. Скорее это выглядит как самоназначение.

Ближайшее будущее покажет насколько твердые позиции у столь крепкого Дубова.