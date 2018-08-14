Крепость Керчь в Крыму саперы очистят от мин времен ВОВ

Саперы в этом году планируют очистить от взрывоопасных предметов 46 гектаров территории крепости Керчь, сообщают «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил командир отряда Вадим ИГЛИН. Он отметил, что на сегодняшний день очистили 11 гектаров.

По его словам, с 2015 года саперы уже обезопасили 123 гектара крепости и нашли примерно 23 тысяч боеприпасов, большинство которых относится к временам Великой Отечественной войны.

Самыми крупными находками, отметил начальник штаба отряда Иван ВОРОБЬЕВ, стали стокилограммовые авиабомбы.

«Где-то были скопления огневых точек, нахождения личного состава, как наших, так и противника. Где были позиции, там находок больше», – цитирует его «Крыминформ».

Для обнаружения снарядов саперы используют миноискатель российского производства «АК-Сигнум», который может найти металлический кусочек весом в 5 граммов на глубине до 60 сантиметров. Кроме того, в комплект снаряжения входит защита – бронежилет и шлем, а также медицинские средства.

Для расчистки территории используют робото-техническое средство хорватского производства МВ-4Б. Также в отряде работают водолазы, которые обследуют акваторию в районе 50 метров от берега.