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Крепость Керчь в Крыму саперы очистят от мин времен ВОВ
14 августа 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Саперы в этом году планируют очистить от взрывоопасных предметов 46 гектаров территории крепости Керчь, сообщают «Аргументы недели-Крым».
Об этом сообщил командир отряда Вадим ИГЛИН. Он отметил, что на сегодняшний день очистили 11 гектаров.
По его словам, с 2015 года саперы уже обезопасили 123 гектара крепости и нашли примерно 23 тысяч боеприпасов, большинство которых относится к временам Великой Отечественной войны.
Самыми крупными находками, отметил начальник штаба отряда Иван ВОРОБЬЕВ, стали стокилограммовые авиабомбы.
«Где-то были скопления огневых точек, нахождения личного состава, как наших, так и противника. Где были позиции, там находок больше», – цитирует его «Крыминформ».
Для обнаружения снарядов саперы используют миноискатель российского производства «АК-Сигнум», который может найти металлический кусочек весом в 5 граммов на глубине до 60 сантиметров. Кроме того, в комплект снаряжения входит защита – бронежилет и шлем, а также медицинские средства.
Для расчистки территории используют робото-техническое средство хорватского производства МВ-4Б. Также в отряде работают водолазы, которые обследуют акваторию в районе 50 метров от берега.
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