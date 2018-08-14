Украинские военные планируют теракты на день своей независимости?

Вооруженные силы Украины планируют осуществить террористические акты на территории ДНР. Таким образом украинское минобороны собирается отметить день независимости своего государства.

С сообщением о планирующихся терактах выступил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. Он пояснил, что данные получены из хорошо информированных источников: «Нашей разведкой из доверенных источников в Центре специального назначения ССО ВСУ в Бердичеве получены данные о начале проведения заключительной фазы 6-го квалификационного курса подготовки разведывательных подразделений.»

День независимости Украина отмечает 24 августа. По словам Даниила Безсонова за неделю до этого дня на территорию Донецкой народной республики украинское минобороны направит диверсионные группы.