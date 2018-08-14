Мошенник незаконно получил груз, предоставив липовые накладные

Жителю Самары удалось получить в Симферополе компьютерную технику на 4,9 миллиона рублей. Все это добро 30-летний мужчина обрел незаконным путем, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказали в пресс-службе крымского главка МВД, хитрец предоставил в отделении транспортной кампании поддельные документы и незаконно получил груз.

Позже задержанный признался, что узнал от своих знакомых про то, что по заказу будет отправлена крупная партия компьютерной техники. Груз он получил со склада, подделав накладную.

Деньги полученные от продажи чужого имущества он потратил на собственные нужды. Против жителя Самары возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.