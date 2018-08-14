На Донбассе объявили сбор резервистов

Учебные военные сборы с гражданами-резервистами объявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Документ подписан еще 27 июля, но опубликован только сегодня. Указ главы ДНР объявляет сборы резервистов. Их начало назначено на завтра.

Военные сборы не означают обострение обстановки. Это обычные мероприятия. Точно такие же проводятся в России.

Сам указ лишь предписывает муниципальным властям организовать взаимодействие с военным ведомствам. Кроме того, документ отдает распоряжение минфину ДНР обеспечить финансирование сборов, а работодателям сохранить рабочие места за резервистами, убывающими на сборы.