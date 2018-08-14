Украинские военные расстреляли дом из крупного калибра
14 августа 2018, 16:44 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Жилые дома в Докучаевске были расстреляны с украинской стороны из крупнокалиберного пулемета. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило о результатах проверки обстрела.
Сами обстрелы были зафиксированы накануне. Были повреждены два жилых дома в Докучаевске. У них были разбиты стекла.
При первой же возможности на место выехала комиссия, которая задокументировала факт обстрела. Было выявлено, что обстрел велся из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, эксперты установили направление огня, и примерное место, откуда он велся.
«Анализ позиций сторон свидетельствует, что обстрел велся с направления н.п. Новотроицкое, подконтрольного ВСУ», — сообщило представительство ДНР в СЦКК по результатам проверки.
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