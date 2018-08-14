Украинские военные расстреляли дом из крупного калибра

Жилые дома в Докучаевске были расстреляны с украинской стороны из крупнокалиберного пулемета. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило о результатах проверки обстрела.

Сами обстрелы были зафиксированы накануне. Были повреждены два жилых дома в Докучаевске. У них были разбиты стекла.

При первой же возможности на место выехала комиссия, которая задокументировала факт обстрела. Было выявлено, что обстрел велся из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, эксперты установили направление огня, и примерное место, откуда он велся.

«Анализ позиций сторон свидетельствует, что обстрел велся с направления н.п. Новотроицкое, подконтрольного ВСУ», — сообщило представительство ДНР в СЦКК по результатам проверки.