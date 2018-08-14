Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах в течение месяца

Проезд в московских электробусах будет бесплатным в течение первого месяца с момента их выхода на городские маршруты. Такую информацию разместил в своем микроблоге в Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, электробусы начнут курсировать в Москве 3 сентября. Ожидается, что до 2020 года столичные власти приобретут 900 таких машин. В 2021-м мэрия планирует отказаться от покупки автобусов, работающих на дизельных двигателях.

В настоящее время заключены соглашения на поставку первых 200 электробусов. Новый для Москвы вид транспорта позволит сократить эксплуатационные расходы (использовать электробусы выгоднее, чем троллейбусы) и упростить техническое обслуживание подвижного состава (срок службы машин – 15 лет). Кроме того, появление на городских улицах электробусов позволит снизить уровень вредных выбросов.

Электробусы оснастят системами климат-контроля, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Низкий пол сделает их удобными для маломобильных пассажиров.