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Борис Дубровский поручил привести Челябинск в порядок

14 августа 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

После приезда полпреда президента в УрФО Николая Цуканова глава региона Борис Дубровский поручил привести город в порядок.

- Николай Цуканов продемонстрировал глубокое понимание наиболее острых проблем Южного Урала, высказал целый ряд предложений, - уточнил губернатор. - Все они, безусловно, будут учтены, выводы сделаны и переведены в плоскость практических решений. Для нас крайне важен уровень поддержки со стороны полномочного представителя Президента, который был продемонстрирован в ходе визита, в рамках нашей подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, особенно в части проектов с активным федеральным участием.

Глава региона отметил, что в регионе адекватно воспринимают критику и поручил главе Челябинска Евгению Тефтелеву заняться благоустройством районов. Для этого каждому району будут выделены средства в размере 1 миллион рублей.

-До конца недели каждый глава района представит перечень мероприятий по благоустройству, - рассказал Евгений Тефтелев главе региона. - В рамках подготовки ко Дню города мы объявили месячник по наведению порядка. Проверять работы будем каждый день.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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