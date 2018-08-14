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Патриарх Кирилл освятил мед и призвал молиться о суверенитете России
14 августа 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, в первый день Успенского поста, называемый также Медовым Спасом, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил мед нового урожая и призвал верующих молиться о суверенитете России.
«Благочестивые крестьяне всегда к этому дню приносили освятить мед. И я рад тому, что сегодня имел возможность освятить здесь, перед алтарем Божиим, начатки меда. Этот замечательный продукт действительно имеет силу исцелять людей», - сказал предстоятель Русской православной церкви.
«Мы живем в неспокойное время. У некоторых появляется чувство страха и неуверенности. Но альтернативы нет. Православная Россия может быть либо суверенной, либо ее не будет. Поэтому даже самые трудные внешние обстоятельства мы должны преломлять через наше религиозное сознание и сопровождать каждый день горячей молитвой», - сказал патриарх Кирилл в своей проповеди.
По церковному чину в первый день Успенского поста совершается поклонение Кресту Господню и малое водоосвящение. По традиции в этот же день освящается и мед нового урожая. Поэтому народное название сегодняшнего праздника – Медовый Спас, сообщает РИА Новости.
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