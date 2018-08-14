Участок Филевской линии метро в выходные‍ закроется на ремонт

Участок Филевской линии столичного метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют в ближайшие выходные, 18 и 19 августа, из-за капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Московский метрополитен". Планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах, а также обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них.

На период закрытия участка, по графику с 05:00 до 02:00, будут курсировать компенсационные маршруты "КМ1" и "КМ2". Маршрут КМ1 будет пролегать от "Киевской" до "Кунцевской", а КМ2 - обеспечит транспортное сообщение между "Багратионовской" и станцией "Фили".

Сообщается также, что интервал движения компенсационных маршрутов не превысит двух минут. Участок же линии метрополитена по данному направлению возобновит работу в штатном режиме в понедельник, 20 августа, в 05:30.