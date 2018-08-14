Голос Олега Газманова будет звучать в аэропорту «Симферополь»

Популярный российский исполнитель Олег Газманов записал аудиоприветствие для пассажиров международного аэропорта Симферополя. Теперь его голос звучит в зонах прилета и вылета аэропорта.

«Буквально на днях мне позвонило руководство симферопольского аэропорта. Они попросили записать приветствие для пассажиров. Я с удовольствием это сделал. И как раз сегодня я прилетел в Симферополь, и мой голос уже объявлял», - рассказал Олег Газманов вчера на пресс-конференции.

«Я пожелал всем ясных дней. Мне легко это сделать, потому что я руковожу ясными днями. А поскольку в Крыму в среднем 300 дней из 365 – ясные, то это просто зона моего воздействия. А в зоне вылета я желаю всем пассажирам увезти с собой кусочек крымского солнца, теплого моря и хорошего настроения», - поделился артист.

Руководство аэропорта Симферополя прокомментировало свою идею следующим образом: «В Крыму всегда любили отдыхать творческие люди. Именно отсюда родилась идея записать для пассажиров аудиоприветствия голосами известных артистов», - рассказал генеральный директор международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

Голос Олега Газманова будет звучать в зоне регистрации, выдачи багажа и в зонах прилета-вылета, сообщает РИА Новости.