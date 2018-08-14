Кремль призвал к здравому смыслу при контроле за информацией в интернете

Кремль рассчитывает, что при осуществлении контроля за информацией в соцсетях будет действовать здравый смысл. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами. Каждый случай уникальный. Он либо подпадает под действие соответствующего законодательства, либо нет. Мы, конечно, помним случаи «за гранью разумного». Но вспомните последнюю «прямую линию». На ней президент сказал, что здравый смысл нужно сохранять в каждом конкретном деле», - сказал Дмитрий Песков.

Вопрос на эту тему был задан пресс-секретарю российского президента из-за участившихся случаев уголовного преследования за публикации в сети. Чаще всего пользователи интернета получают сроки за размещение публикаций, разжигающих вражду и ненависть, сообщает РИА Новости.