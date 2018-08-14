Ученые создали прибор для измерения уровня радиации

Ученые создали прибор для измерения радиации из бумаги и дрожжей. Они рассказали то, что устройство представляет собой бумажную подложку со встроенными электродами.

Между этими электродами закрепляется одноразовая пластина с живыми дрожжами вида Saccharomyces cerevisiae.



Авторы проекта пока только тестируют свое изобретение, однако эксперименты уже показали его эффективность, как пишет Ридус.