Православные христиане отмечают Медовый Спас

Сегодня православные отмечают Медовый Спас. По традиции, с этого дня начинают готовиться к осени и зиме, запасаются медом. В этот день идут в церковь, освящают воду, мед, всевозможные травы.

Считается, что мед после освящения становится в этот день целительным. На этот праздник принято печь блины и пироги.

В церкви в этот день поминают семью Маккавей, принявшую смерть в 166 году до нашей эры. Простой люд ассоциировал их имя с маком. Поэтому в выпечку принято добавлять медово-маковую начинку. В этот день надо постараться угостить всех знакомых и незнакомых. Не зря в старину на Руси говорилось: «В Медовый Спас даже нищий медку попробует».

Этот праздник выпадает на начало Успенского поста, который продлится до 28 августа. Он строгий, однако существует множество рецептов постных вкусных блюд, тем более осенью поспевает очень много свежих овощей и фруктов.

На Медовый Спас освящают воду в реках, источниках, колодцах. В древних летописях сказано, что именно в это время князь Владимир крестил Киевскую Русь, поэтому Спас в народе еще называют Мокрым. Считается, что после 14 августа купаться в водоемах уже нельзя.