Раймонд Паулс заявил, что Вайкуле вправе сама выбирать себе места для гастролей

Композитор Раймонд ПАУЛС заявил, что советская и латвийская певица и актриса Лайма ВАЙКУЛЕ имеет право самостоятельно выбирать себе места для гастролей, пишут «Аргументы недели-Крым».

В эфире радио «Говорит Москва» он отметил, что и сам уже давно не ездит на гастроли в Россию. Композитор отказывается от всех предложений, и считает, что уже отыграл свое.

Напомним, перед выступлением в Одессе ВАЙКУЛЕ, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. После такого заявления в Крыму пообещали включить певицу в «крымское досье». Его создали в Общественной палате Крыма. Туда решили включать российских и украинских политиков, а также культурных деятелей, не признающих полуостров частью России.