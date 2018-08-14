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Раймонд Паулс заявил, что Вайкуле вправе сама выбирать себе места для гастролей
14 августа 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Композитор Раймонд ПАУЛС заявил, что советская и латвийская певица и актриса Лайма ВАЙКУЛЕ имеет право самостоятельно выбирать себе места для гастролей, пишут «Аргументы недели-Крым».
В эфире радио «Говорит Москва» он отметил, что и сам уже давно не ездит на гастроли в Россию. Композитор отказывается от всех предложений, и считает, что уже отыграл свое.
Напомним, перед выступлением в Одессе ВАЙКУЛЕ, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. После такого заявления в Крыму пообещали включить певицу в «крымское досье». Его создали в Общественной палате Крыма. Туда решили включать российских и украинских политиков, а также культурных деятелей, не признающих полуостров частью России.
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