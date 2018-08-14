Россиянам объяснили, как выбрать качественный сок

Россиянам рассказали, как можно определить качественный сок или нет, а также пояснили его отличия от нектара. По словам экспертов, не важно, по каким стандартам был приготовлен продукт — по ГОСТу или техрегламенту.

Таким образом, выяснилось то, что в законодательстве есть определенное разграничение понятий «сок» и «нектар». Покупатель просто должен определиться, какой продукт ему конкретно нужен.

Далее нужно внимательно осмотреть упаковку. Определить вид сока помогут надписи «восстановленный» и «прямого отжима», пишет NEWS.ru