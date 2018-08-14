Лайма Вайкуле назвала условия, при которых она готова посетить Крым

Известная певица Лайма Вайкуле назвала условия, при которых она будет готова посетить Крым с концертом. Ранее артистка заявила, что не намерена выступать на полуострове ни за какие гонорары.

Вайкуле подчеркнула, что согласна будет приехать в Крым сразу после того, как западные страны снимут с России санкции за присоединение данной территории. В эфире телеканала "Россия 1" певица добавила, что готова будет в этом случае выступать бесплатно.

Отметим, что слова Лаймы Вайкуле о невозможности посетить Республику Крым из-за "запрета" вызвали широкий общественный резонанс, которого она сама не ожидала.