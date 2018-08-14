Генпрокуратура сообщила об увеличении числа киберпреступлений в России
14 августа 2018, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]
Согласно последней информации Генпрокуратуры, за прошлый год число киберпреступлений возросло с 65 949 до 90 587, передает сегодня RT.
Уточняется также, что доля правонарушений подобного рода составляет 4,4 процента от всех преступных деяний в России, то есть это фактически каждое 20-е преступление. Известно, что наиболее частыми являются случаи неправомерного доступа к компьютерным данным, а также создание и применение вирусов.
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