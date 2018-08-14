Генпрокуратура сообщила об увеличении числа киберпреступлений в России

Во вторник, 14 августа, в Генпрокуратуре России сделали важное заявление. Оказалось, что на территории РФ увеличилось количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Согласно последней информации Генпрокуратуры, за прошлый год число киберпреступлений возросло с 65 949 до 90 587, передает сегодня RT.

Уточняется также, что доля правонарушений подобного рода составляет 4,4 процента от всех преступных деяний в России, то есть это фактически каждое 20-е преступление. Известно, что наиболее частыми являются случаи неправомерного доступа к компьютерным данным, а также создание и применение вирусов.