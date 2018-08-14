Эксперт высказался насчет идеи о введении единой цены на школьную форму

Российский эксперт во вторник, 14 августа, высказался насчет идеи о введении единой цены на школьную форму. Своим мнением по данному вопросу поделился научный руководитель лицея РАНХиГС Антон Молев.

По словам специалиста, подобное нововведение является особенно актуальным для регионов страны, где у граждан меньше материальных возможностей, однако цены на форму можно отрегулировать в каждом отдельном субъекте, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выдвинул идею об установлении на территории России единой стоимости школьной формы. Кроме того, парламентарий предложил шить этот тип одежды на двух российских фабриках.