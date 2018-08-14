В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от мошенников

В Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций по защите себя и близких от мошенников. В ведомстве отметили, что в последнее время злоумышленники все чаще под разными предлогами проникают в квартиры людей.

Уточняется, что мошенники предлагают купить товары, в частности, БАДы, фильтры для очистки воды, посуду, косметику, пылесосы. Кроме того, нередко они попадают в дома якобы для замены или проверки приборов учета.

Как сообщает m24.ru, в Роспотребнадзоре советуют ни в коем случае не открывать дверь незнакомым людям, а также не давать им в руки свои документы или банковские карты. Любые анкеты перед подписанием необходимо тщательно изучать.

Если какой-либо договор со злоумышленниками все же был заключен, то пострадавшей стороне следует незамедлительно обратиться к сотрудникам Роспотребнадзора.