В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от мошенников
14 августа 2018, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Роспотребнадзоре дали ряд рекомендаций по защите себя и близких от мошенников. В ведомстве отметили, что в последнее время злоумышленники все чаще под разными предлогами проникают в квартиры людей.
Уточняется, что мошенники предлагают купить товары, в частности, БАДы, фильтры для очистки воды, посуду, косметику, пылесосы. Кроме того, нередко они попадают в дома якобы для замены или проверки приборов учета.
Как сообщает m24.ru, в Роспотребнадзоре советуют ни в коем случае не открывать дверь незнакомым людям, а также не давать им в руки свои документы или банковские карты. Любые анкеты перед подписанием необходимо тщательно изучать.
Если какой-либо договор со злоумышленниками все же был заключен, то пострадавшей стороне следует незамедлительно обратиться к сотрудникам Роспотребнадзора.
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