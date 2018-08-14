Эксперт рассказал, что нужно сделать Вайкуле для продолжения работы в России

Российский эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко знает, как певице Лайме Вайкуле следует поступить после своего заявления о Крыме, вызвавшего широкий резонанс.

По мнению специалиста, артистке необходимо дать бесплатный концерт на полуострове, если она действительно хочет продолжать зарабатывать деньги в России. В эфире телеканала "Россия 1" Коротченко подчеркнул, что Вайкуле никто не просил затрагивать тему Крыма, поэтому она могла отмолчаться, однако не сделала этого.

Эксперт добавил, что россиянам не следует собственными деньгами поддерживать тех, кто фактически демонстрирует скрытую русофобию.