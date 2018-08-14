Эксперт рассказал, что нужно сделать Вайкуле для продолжения работы в России
14 августа 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко знает, как певице Лайме Вайкуле следует поступить после своего заявления о Крыме, вызвавшего широкий резонанс.
По мнению специалиста, артистке необходимо дать бесплатный концерт на полуострове, если она действительно хочет продолжать зарабатывать деньги в России. В эфире телеканала "Россия 1" Коротченко подчеркнул, что Вайкуле никто не просил затрагивать тему Крыма, поэтому она могла отмолчаться, однако не сделала этого.
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