Депутат Госдумы призвал установить единую стоимость школьной формы

В Госдуме призвали установить в России единую стоимость школьной формы. С соответствующей инициативой накануне выступил заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов.

По мнению политика, школьная форма способна снижать уровень социального расслоения в школах, поскольку все ученики одеты абсолютно одинаково, передает РИА "Новости".

Чернышов убежден, что следует закрепить одну цену для приобретения этого типа одежды, сделав ее приемлемой для всех родителей. Кроме того, парламентарий предлагает шить форму на двух российских фабриках – в Псковской и Владимирской областях.