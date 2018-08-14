ДТП в Ленинградской области: шестеро пострадавших

Две иномарки «Volkswagen Polo» и «Ford Transit» столкнулись на 104-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, как сообщают эксперты.

6 человек, среди которых наблюдается двое детей, госпитализированы.

Также, как поясняет НСН, Р-21 «Кола» (до 2018 года одновременно применялся прежний учётный номер М-18) — это автомобильная дорога общего пользования федерального значения Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисоглебский (граница с Норвегией).