ДТП в Ленинградской области: шестеро пострадавших
14 августа 2018, 00:55 [ «Аргументы Недели» ]
Две иномарки «Volkswagen Polo» и «Ford Transit» столкнулись на 104-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области, как сообщают эксперты.
6 человек, среди которых наблюдается двое детей, госпитализированы.
Также, как поясняет НСН, Р-21 «Кола» (до 2018 года одновременно применялся прежний учётный номер М-18) — это автомобильная дорога общего пользования федерального значения Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — Борисоглебский (граница с Норвегией).
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