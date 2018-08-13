Российские торговые сети избавляются от пластиковых пакетов
13 августа 2018, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Крупнейшие российские торговые сети обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах. Уже сейчас ритейлеры предлагают покупателям биоразлагаемые многоразовые сумки в качестве альтернативы.
В прошлом году было предложено ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты. Минприроды РФ поддержало эту инициативу, отметив, что львиная доля пластика, превращающегося после использования в неутилизируемые отходы, приходится на розничные торговые сети.
Представители многих крупнейших торговых сетей России сообщили, что уже перестали выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты. На кассе у покупателей есть выбор: они могут купить такие пакеты, либо многоразовые тканевые сумки для транспортировки своих покупок. Сети также ищут варианты для замены полиэтиленовых пакетов на биоразлагаемые, например, бумажные, сообщает РИА Новости.
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