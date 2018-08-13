Стало известно, зачем Наталья Поклонская четыре года назад ездила в Екатеринбург

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Избранником Поклонской стал чиновник - руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев. Поклонская довольно закрытый человек, о своей личной жизни не распространяется. Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Но СМИ узнали, что у бывшего крымского брака венчалась четыре года назад с Андреем Красильниковым четыре года назад. Тогда на венчании Поклонской и Красильникова присутствовал уральский режиссер-документалист Сергей Алиев, - сообщает URA.RU.

Источник издания в окружении Натальи Поклонской рассказал, что бывший житель Екатеринбурга Андрей Красильников на прошлой неделе приезжал к её духовнику Сергию в монастырь "Спорительница хлебов" в Среднеуральске. По данным информаторов, Красильников специально приезжал из Москвы, чтобы встретиться с отцом Сергием, который в свое время их венчал. Перед новой свадьбой Поклонской он приезжал, чтобы их развенчали.