Стало известно, зачем Наталья Поклонская четыре года назад ездила в Екатеринбург
13 августа 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Избранником Поклонской стал чиновник - руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев. Поклонская довольно закрытый человек, о своей личной жизни не распространяется.
Но СМИ узнали, что у бывшего крымского брака венчалась четыре года назад с Андреем Красильниковым четыре года назад. Тогда на венчании Поклонской и Красильникова присутствовал уральский режиссер-документалист Сергей Алиев, - сообщает URA.RU.
Источник издания в окружении Натальи Поклонской рассказал, что бывший житель Екатеринбурга Андрей Красильников на прошлой неделе приезжал к её духовнику Сергию в монастырь "Спорительница хлебов" в Среднеуральске. По данным информаторов, Красильников специально приезжал из Москвы, чтобы встретиться с отцом Сергием, который в свое время их венчал. Перед новой свадьбой Поклонской он приезжал, чтобы их развенчали.
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