Предполагаемому виновнику ДТП в котором погибла семья, члену МГЕР грозит арест

Предполагаемому виновнику ДТП в Волгоградской области, в котором погибла целая семья, члену "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Ренату Булатову грозит арест на два месяца.

22-летний заместитель председателя волгоградского отделения МГЕР Ренат Булатов, по данным управления МВД России по Волгоградской области, 10 августа, совершая обгон на автомобиле Dodge Ram, не убедился, что встречная полоса свободна, и допустил столкновение с легковым автомобилем Honda. В результате ДТП погибли пяти и семилетняя девочки их папа и мама.

В отношении предполагаемого виновника смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Председатель регионального отделения МГЕР Василий Селезнев подтвердил, что подозреваемым является его заместитель Ренат Булатов, - передает ТАСС.

Молодой человек находился за рулем отцовского тяжелого пикапа, - уточняет Газета.ру. Авария произошла на трассе между Средней Ахтубой и Краснослободском. Семья Перчиевых ехала на море.

О Булатове известно, что его отец фермер и председатель совета депутатов Наримановского сельского поселения. Молодой человек учился в университет.

Во вторник, 14 августа, суд выберет меру пресечения молодому политику.