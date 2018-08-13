Алена Свиридова высказалась в защиту Лаймы Вайкуле
13 августа 2018, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Алёна Свиридова высказалась в защиту артистки из Латвии Лаймы Вайкуле, которая подверглась критике своих многих коллег после своих заявлений о нежелании выступать в Крыму.
Не секрет, Лайма Вайкуле - гражданка Латвии. По мнению Алёны Свиридовой, резонанс вокруг Лаймы Вайкуле — это "охота на ведьм". Свиридова считает, "что никакой политической подоплеки там нет и не может быть". В интервью телеканалу "360" Алёна Свиридова сказала: "Лайма действительно подданная Евросоюза. У нее просто могут возникнуть проблемы, например, миграционные. С въездом и прочее", и призвала "оставите её в покое".
Латвийская певица Лайма Вайкуле призналась что сильно удивлена реакцией, которую в России вызвали её слова о Крыме и об СССР. По ее словам, она не ожидала, что люди могут быть настолько зомбированными.
Алёна Свиридова проводит лето в Керчи.
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