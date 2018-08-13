Лесной пожар в Ялте в ущелье Уч-Кош полностью ликвидирован

Лесной пожар в ущелье Уч-Кош полностью ликвидирован, сообщили в крымском главке МЧС. сообщают "Аргументы недели-Крым".

Для ликвидации пожара масштабная группировка сил и средства пожарно-спасательных подразделений работали три дня. Общие действия наземной и воздушной группировок позволили в кратчайший срок остановить огонь, жертв и пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составила 26 гектаров.

Всего с начала работы по ликвидации открытого горения авиацией МЧС России в очаг пожара было сброшено 770 тонн воды. Для борьбы с пожаром было привлечено более 500 человек и 67 единиц спецтехники, в том числе 43 военнослужащих Росгвардии, специалисты МЧС по РК, аэромобильная группировка МЧС Севастополя, волонтеры и добровольцы, а также лесопожарные формированиями Ялтинского лесничества Минэкологии.