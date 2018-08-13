Стали известны имена россиян, погибших при посадке Ми-8 в Таджикистане

Российские альпинисты Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах в Таджикистане. Имена жертв авиапроисшествия назвали в комитета по ЧС республики.



Группа альпинистов из 15 человек возвращалась в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец. Экипаж вертолета - граждане Таджикистана.

Руководитель консульского управления при посольстве РФ в Душанбе Олег Жуков сообщил, что комитет по ЧС пока не предоставил им списки погибших российских альпинистов. "Мы уточняем данные по погибшим альпинистам-гражданам РФ", — цитирует дипломата РИА Новости. Шесть россиян при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах в Таджикистане получили тяжелые травмы. У пострадавших переломы позвоночника, рук и ног, троих уже прооперировали.