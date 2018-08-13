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Стали известны имена россиян, погибших при посадке Ми-8 в Таджикистане
13 августа 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Российские альпинисты Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах в Таджикистане. Имена жертв авиапроисшествия назвали в комитета по ЧС республики.
Группа альпинистов из 15 человек возвращалась в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту вертолета находились 13 россиян, белорус и испанец. Экипаж вертолета - граждане Таджикистана.
Руководитель консульского управления при посольстве РФ в Душанбе Олег Жуков сообщил, что комитет по ЧС пока не предоставил им списки погибших российских альпинистов. "Мы уточняем данные по погибшим альпинистам-гражданам РФ", — цитирует дипломата РИА Новости. Шесть россиян при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах в Таджикистане получили тяжелые травмы. У пострадавших переломы позвоночника, рук и ног, троих уже прооперировали.
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