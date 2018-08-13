Руководство музея "Кижи" запретило зажигать свечи в деревянных церквях
13 августа 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
После пожара в Карелии, полностью уничтожившего Успенскую церковь в Кондопоге, руководство музея-заповедника «Кижи» ввело запрет на использование открытого огня в памятниках деревянного зодчества.
«Запрещено использовать открытый огонь в памятниках деревянного зодчества. Раньше, например, во время службы можно было жечь свечи в Покровской церкви под присмотром специалиста из МЧС. Теперь открытый огонь запрещен», - сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».
Ранее в Кондопоге полностью сгорело здание храма Успения Божьей Матери. Пожар произошел 10 августа. Представители МЧС назвали предварительной причиной пожара поджог. Возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия. Был задержан 15-летний подросток, подозреваемый в поджоге церкви. Его проверят на вменяемость, сообщает РИА Новости.
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