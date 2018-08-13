Альпинисты из России погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане

Трое российских альпинистов погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане. Появляются подробности трагедии в горах. Вертолет Ми-8, перевозивший группу российских альпинистов, совершил жесткую посадку на высоте 4500 метров на пике Исмоли Сомони из-за плохих погодных условий - сильного ветра и плохой видимости. Из-за авиапроисшествия погибли пять человек.

По данным спасательной службы республики - Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - на борту вертолета были 15 альпинистов, в том числе 13 россиян, один белорус и один испанец и трое членов экипажа. Погибли трое альпинистов из России и два члена экипажа - граждане Таджикистана.

Российские альпинисты, совершавшие восхождение, - члены федерации альпинизма РФ из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов.

По словам представителей КЧС Умеды Юсуфи, вертолет Ми-8 днем 12 августа совершил жесткую посадку в низовьях ледника Фортамбек на высоте 4,2 тысячи метров. Вертолет транспортировал в базовый лагерь группу российских альпинистов, которые до этого совершили восхождение на пик Исмоила Сомони.