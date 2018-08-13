В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли
13 августа 2018, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму с обрыва сорвался джип, в котором находилось пятеро людей. Трое погибли и двое травмированы.
По информации крымского главка МВД, водитель автомобиля на трассе Белогорск-Приветное выехал за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва. Три человека погибли и еще две госпитализированы с различными травмами.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Специалисты выясняют причину и обстоятельства происшествия.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес