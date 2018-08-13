В Крыму джип сорвался с обрыва. Три человека погибли

В Крыму с обрыва сорвался джип, в котором находилось пятеро людей. Трое погибли и двое травмированы.

По информации крымского главка МВД, водитель автомобиля на трассе Белогорск-Приветное выехал за пределы проезжей части, где автомобиль упал с обрыва. Три человека погибли и еще две госпитализированы с различными травмами.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Специалисты выясняют причину и обстоятельства происшествия.