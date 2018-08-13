140 рабочих мест появится в Подмосковье с открытием медицинского учреждения

Порядка 140 рабочих мест появится в Одинцовском районе с вводом в эксплуатацию реабилитационного центра в Жуковке, передают эксперты.

Учреждение будет находится в одном из нежилых зданий, где сейчас ведется реконструкция. Площадь объекта составляет десять тысяч квадратных метров. В реализацию проекта будет вложено свыше пятисот миллионов рублей, как сообщает сайт Подмосковье сегодня.