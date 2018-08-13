Наталья Поклонская пока не готова рассказывать о прошедшей в Крыму свадьбе

Наталья Поклонская - депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма, очень красивая и смелая женщина - предпочитает не отвечать вопросы о своей личной жизни. Но СМИ узнали о тайной свадьбе Поклонской. Новость о том, что Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва, опубликованная на сайте издания Daily Storm, мгновенно стала популярной в сети.

Издание даже опубликовало свадебное фото Натальи Поклонской. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и правозащитник поженились в минувшие выходные.

Гости их свадьбы посекретничали, что торжество было скромным, но со вкусом. Среди гостей - родственники молодожёнов, коллеги невесты по Думе, коллеги из силовых структур.

Наталье Поклонской 38 лет, у неё растёт дочь Анастасия от первого брака. Год назад Поклонская рассказывала, что рассталась с мужчиной, которого называла своим мужем. По ее признанию, она говорила о муже, чтобы не было приставаний. 47-летний Иван Соловьев работал в силовых структурах: был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011–2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. После перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.