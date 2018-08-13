Тринадцать тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье
13 августа 2018, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
Около тринадцати тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Московской области с начала сезона, сообщают эксперты.
На прошлой неделе в медицинские учреждения обратились почти шестьсот человек, в том числе более 160 несовершеннолетних.
Больше всего случаев укусов клещей было замечено в Дубне, Орехово-Зуеве, Талдоме, Павловском Посаде, Рузе и Дмитрове, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
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