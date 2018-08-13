Тринадцать тысяч человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

Около тринадцати тысяч человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Московской области с начала сезона, сообщают эксперты.

На прошлой неделе в медицинские учреждения обратились почти шестьсот человек, в том числе более 160 несовершеннолетних.

Больше всего случаев укусов клещей было замечено в Дубне, Орехово-Зуеве, Талдоме, Павловском Посаде, Рузе и Дмитрове, как пишет сайт Подмосковье сегодня.