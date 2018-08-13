Бизнесменам в Москве покажут новые площади
13 августа 2018, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, Москве 15 августа пройдет презентация объектов земельно-имущественных торгов «Инвестиционные предложения Москвы».
Мероприятие будет организовано при помощи Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Представители профильных органов исполнительной власти расскажут участникам о характеристиках нежилых объектов, которые находятся в собственности АО «РЭМ», крупных арендных площадей технополиса «Москва». Об этом пишет НСН.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес