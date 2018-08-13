Бизнесменам в Москве покажут новые площади

Как сообщают эксперты, Москве 15 августа пройдет презентация объектов земельно-имущественных торгов «Инвестиционные предложения Москвы».

Мероприятие будет организовано при помощи Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Представители профильных органов исполнительной власти расскажут участникам о характеристиках нежилых объектов, которые находятся в собственности АО «РЭМ», крупных арендных площадей технополиса «Москва». Об этом пишет НСН.