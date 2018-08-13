Большинство россиян винят государство в «серости» зарплат

Больше половины (53%) опрошенных россиян обвинили в существовании «серых» зарплат государство и только треть (31%) – работодателей. Таковы результаты опроса, который проводился среди 1,5 тысячи граждан России.

По данным исследования, 53% опрошенных считают, что серые зарплаты существуют по вине государства, которое «устанавливает слишком высокие налоги». Работодателей в выплатах «в конвертах» обвиняет 30% респондентов, считающих что это позволяет им не платить налоги. 42% россиян рассказали, что получают «белую» зарплату.