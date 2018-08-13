Объем выдачи ипотечных кредитов в России вырос на 60 процентов

В России объем ипотечных кредитов вырос на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. За июль, по предварительным оценкам, было выдано ипотечных кредитов на 245-255 млрд рублей.

Рост на ипотечном рынке, в основном, обеспечивают новые кредиты. Доля рефинансирования в феврале составляла 17 процентов, а в июле - 12,7 процента.

С января по июль 2018 года было выдано 785 тысяч кредитов на сумму более 1,55 трлн рублей, как сообщает НСН.