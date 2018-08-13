WhatsApp разрешит спецслужбам иметь доступ к переписке пользователей

WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к перепискам пользователей. Как отмечают эксперты, мессенджер больше не будет применять сквозное шифрование сообщений.

Отказ от этой технологии позволит спецслужбам всегда и без препятствий получить доступ к личным сообщениям пользователей.

Также, как сообщает НСН, версия приложения с ослабленным шифрованием появится в 2019 году.