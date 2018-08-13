Новый срок «уничтожения человечества планетой Нибиру» озвучили конспирологи

Приверженцы конспирологических теорий подготовили новый прогноз об «уничтожении человечества планетой Нибиру», существование которой не подтверждено официальной наукой. Соответствующую заметку опубликовали российские интернет-СМИ.

Как пишет сайт oane.ws, часть исследователей-энтузиастов полагает, что конец света произойдет до 2021 года. Согласно расчетам «независимого эксперта», процитированного в размещенном изданием материале, уничтожение Земли планетой Нибиру приведет к выбросу в космическое пространство колоссального объема энергии. Результатом этого станет зарождение жизни на Марсе, считает автор прогноза.

В прошлом году американский писатель-конспиролог Джим Маррс заявил, что столкновение Земли с Нибиру ожидается в 2060-м. Маррс признался, что он и его сподвижники ошиблись, когда ранее прогнозировали наступление светопреставления в 2017-м.