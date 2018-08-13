Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет самым теплым в Москве

Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет в Москве наиболее теплым. Информацию в понедельник, 13 августа, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Предполагается, что в среду, 15 августа, столбики термометров поднимутся почти до 30 градусов выше нуля. Кроме того, в Москве ожидаются дожди, не исключаются и грозы, передает РИА "Новости".

Позднякова подчеркнула, что увеличение облачности будет наблюдаться днем в среду. В разных частях города жители заметят осадки разной интенсивности. В ночное время на улице также будет довольно тепло – температура составит от 18 до 20 градусов по Цельсию.