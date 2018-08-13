Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет самым теплым в Москве
13 августа 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, какой день на этой неделе станет в Москве наиболее теплым. Информацию в понедельник, 13 августа, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Предполагается, что в среду, 15 августа, столбики термометров поднимутся почти до 30 градусов выше нуля. Кроме того, в Москве ожидаются дожди, не исключаются и грозы, передает РИА "Новости".
Позднякова подчеркнула, что увеличение облачности будет наблюдаться днем в среду. В разных частях города жители заметят осадки разной интенсивности. В ночное время на улице также будет довольно тепло – температура составит от 18 до 20 градусов по Цельсию.
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