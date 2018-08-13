Эксперт оценил идею о запрете считать колбасой товары с низким содержанием мяса

Утром в понедельник, 13 августа, российский эксперт высказался о предложении Госдумы запретить называть в России колбасой ту продукцию, в которой содержится менее пятидесяти процентов мяса.

Замглавы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников заявил, что мясо и мясная продукция в настоящий момент регулируются на уровне Евразийского экономического союза. В техническом регламенте указаны требования к классификации товаров и их маркировке. Согласно установленным нормам, продукт, в котором содержатся более 60 процентов мяса, считается мясным. Если данный уровень составляет от 40 до 60 процентов, то он считается мясосодержащим.