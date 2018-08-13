Новый рекорд автотрафика установлен на Крымском мосту

Сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье, 13 августа, на Крымском мосту был установлен новый рекорд трафика. За сутки по автодорожной части конструкции в обе стороны проехали более 33 тысяч машин.

В информационном центре "Крымский мост" в понедельник отметили, что более 17,9 тысячи автомобилей двигались вчера по направлению к Крыму.

Напомним, что до этого рекорд был достигнут 5 августа, когда за 24 часа по мосту проехали 32,4 тысячи транспортных средств, а до этого самые высокие показатели заметили 15 июля – 31,5 машин. Отметим также, что конструкция рассчитана на 40 тысяч автомобилей в сутки.