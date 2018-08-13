В ГД намерены обсудить с экспертами предложение о 12-летнем обучении в школах

В осеннюю сессию в Госдуме планируется проведение круглого стола, в рамках которого депутаты смогут обсудить с экспертами идею и целесообразность двенадцатилетнего обучения в школах России.

Депутат ГД Василий Власов уточнил, что увеличение срока учебы школьников позволит сделать акцент на их профориентации. Еще в декабре политик направил в Минобрнауки письмо, в котором изложил свою идею о введении двенадцатилетнего обучения, однако в ведомстве заявили, что вариант с одиннадцатью классами в современных реалиях является наиболее оптимальным.

Как уточняет РИА "Новости", Власов хочет более детально обсудить данную тему и планирует позвать на круглый стол представителей науки и образования, а также директоров российских школ.